اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء يوقفان التعامل ببطاقات التأمين

رام الله- وطن: أكد الناطق باسم اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية د.ياسر أبو صفية، أن الاتحاد ونقابة الأطباء الفلسطينيين قررا وقف التعامل ببطاقات التأمين بشكل كامل، الا للحالات الطارئة.

وقال إن اتحاد المستشفيات، ونقابة الأطباء: كانا يفاوضان شركات التأمين من أجل رفع الأسعار منذ أكثر من سنة دون الوصول لأي نتيجة، حتى أنهم لم يقروا بحقنا في رفع أسعار الخدمة المقدمة لهم، لذلك اتخذنا هذا القرار.

وأضاف في اتصال هاتفي مع وطن: أن وقف التعامل لا يشمل الحالات الطارئة، ولن تغلق أبواب المستشفيات أمامها، وهذا الاجراء لا يشمل حوادث السير أيضاً. لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن يتم تحديد موعد للقاء مع اتحاد شركات التامين بالأمس لكن ذلك لم يحصل.

وأوضح أبو صفية أن "جميع المستشفيات والأطباء في الوطن ملتزمون بقرار الاتحاد ونقابة الأطباء بوقف التعامل ببطاقات التأمين الخاصة، حتى الاستجابة لمطالبنا كافة، وخاصة رفع الأسعار، ووقف جميع الخصومات التعسفية، وعدم حجز الأموال لبعض المستشفيات، بالإضافة إلى توحيد أسعار الخدمة".

وشدد على أن المستشفيات تعمل مع شركات التامين منذ العام 1998 وحتى يومنا هذا بنفس الاتفاقية، رغم أن شركات التأمين ترفع الأسعار على المؤمنين سنوياً.

وقال أبو صفية: إن المستشفيات لم تعد قادرة على صرف رواتب موظفيها، وتوفير مصاريفها التشغيلية ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات التي تقدمها المستشفيات.

وأضاف: نريد أن نتنافس على جودة الخدمة وليس السعر، لقد حان الوقت لتصحيح العلاقة مع شركات التأمين حتى تستطيع المستشفيات تجاوز ازماتها.

وأكد أن ما يحدث يتحمل مسؤوليته اتحاد شركات التأمين، ولنرتتراجع المستشفيات عن هذا القرار الا بعد قبول اتحاد شركات التأمين لجميع المطالب التي تم طرحها.

بدوره، قال أنور جدوع الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين لـ وطن، إن اتحاد شركات التأمين يستغرب من موقف اتحاد المستشفيات وقف التعامل ببطاقات التأمين، داعياً إلى أن تكون طاولة الحوار هي الفيصل في هذه القضية.

وأضاف جدوع: إن هذه الخطوة هي ضد جميع المؤسسات التي تستخدم بطاقات التأمين، متسائلاً ما الذي تغير في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فلسطين .

وبين أن "المشكلة مع المستشفيات تكمن في أننا نطرح دراسة العلاقة كاملة مع المستشفيات، وقد تم تشكيل لجان من المستشفيات وشركات التأمين وبدأت هذه اللجان طرح الإجراءات والخلل والبروتوكولات المعمول بها، وقد تفاجئنا بقرار الاتحاد بوقف التعامل مع هذه البطاقات".

ونفى جدوع، أن يكون الموعد النهائي للرد على اتحاد المستشفيات بالأمس، مبيناً أنه وحسب الاجتماع الأخير فإن الاتفاق كان ينص على أن الرد سيكون اليوم الأول من الشهر الجاري وهو يوم انتهاء المهلة المحددة.

وتابع أن العديد من المستشفيات تعمل مع شركات التأمين كل باتفاق على حدة، وأن هذه الاتفاقيات تم العمل ببعضها منذ العام 2013 ما يعني أن المستشفيات تعمل مع شركات التأمين وفق اتفاقيات مختلفة ولا تعمل وفق اتفاقية 1998 فقط .

وشدد على أن بعض المستشفيات الخاصة والأطباء في المحافظات رفضوا الخضوع لقرار وقف التعامل مع البطاقات وأبلغت اتحاد شركات التأمين والشركات أنها ستواصل تقديم الخدمات وفق الاتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين .

ورد جدوع على نقاط الخلاف التي ذكرها اتحاد المستشفيات بأن الخلاف الاساسي والصحيح يكمن في بروتوكولات العمل وقيامهم باجراءات غير سليمة ومكررة ولاداعي لها والمبالغة الهائلة في الاسعار عند البعض، على حد قوله.

وأكد على ان "طاولة المفاوضات هي الاساس، وليست الصحف والاعلانات و الدفع المسبق".

وكان اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية أعلن أمس الثلاثاء، في بيان صدر عنه، بانه اعتباراً من صباح اليوم الاربعاء 1-8-2018 سيكون المريض الذي يحمل بطاقة التامين الخاصة مجبرا على دفع تكاليف العلاج وكشفية الطبيب بشكل فوري" دفع مسبق" ، والحصول على فاتورة لتحصيلها من شركة التأمين.