صحيفة عبرية: محاكم إسرائيل تمارس التمييز ضد العرب

وطن-وكالات: قالت صحيفة عبرية، إن المحاكم الإسرائيلية تقوم بـ"التمييز بشكل كبير" بين العرب واليهود في الأحكام الصادرة بقضايا التحريض على العنف.

واعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها الأربعاء، أن صدور حكما قضائيا على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، الثلاثاء، بالسجن الفعلي 5 أشهر، والسجن مع وقف التنفيذ 6 أشهر أخرى، بتهمة "التحريض ودعم منظمة إرهابية"، يثبت أن هناك نظامين قضائيين في التعامل مع التحريض أحدهما للعرب والأخر لليهود.

والشاعرة دارين (36 عاماً) من قرية الرينة، وتحمل الجنسية الإسرائيلية، وتنتمي للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، التي بقيت في أراضيها عام 1948 إثر نكبة فلسطين.

كانت دارين اعتقلت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد نشرها قصيدتها "قاوم يا شعبي قاوم" عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وجّهت نيابة الاحتلال العامة لائحة اتهام ضدها شملت "التحريض على العنف"، و"دعم تنظيم إرهابي".

وفي 13 يناير/كانون الثاني 2016 أفرجت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة الناصرة عن الشاعرة إلى سجن منزلي.

ولم يتضح على الفور إذا ما كانت دارين ستقدم استئنافاً ضد قرار المحكمة أم لا.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى تعامل سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل "المتسامح" مع يهود قاموا بتمجيد منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي باروخ غولدشتاين في الخليل بتاريخ 25 فبراير/شباط 1994، التي استشهد فيها 30 مصلياً فلسطينياً، وكذلك ضد يهود أفتوا بإهدار دم يتسحاق رابين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي قتل بعد حملة تحريض يمينية ضده عام 1995.

ولفتت أيضاً، إلى قرار المستشار القانوني السابق لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين عام 2012، إغلاق ملفات تحقيق ضد مؤلفي "توراة الملك"، وهو كتيب تعليمات وضعه حاخامات للجنود خلال الحرب على غزة جاء فيه أنه "يمكن الأخذ بعين الاعتبار قتل الرضع (من غير اليهود) بسبب الخطر المستقبلي الذي قد يشكلونه إن كانوا سينشؤون ليصبحوا شريرين مثل والديهم".

وذكرت "هآرتس" أن الاطلاع على ملفات القضايا في محكمة الصلح الإسرائيلية في قضايا تحريض مشابهة يظهر تمييزاً واضحاً في الأحكام بالتهمة ذاتها بين اليهود والعرب؛ إذ تكون الأحكام أشد ضد العرب، وتشمل السجن الفعلي لفترات طويلة أحياناً، بالمقابل نادراً ما صدر حكم بالسجن الفعلي على يهودي بتهمة التحريض.

(الأناضول)