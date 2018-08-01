مصطفى البرغوثي: مجزرة قوات الاحتلال المتصاعدة ضد الصحفيين لن تسكت صوت الحق



رام الله- وطن: قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن تصاعد الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال بحق عدد من الصحفيين فجر اليوم بعد اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية بما فيها ما يسمى بمناطق "أ"، والتي من المفترض انها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية يستهدف التغطية على جرائم الاحتلال وعنصريته عبر قمع حرية النشر والصحافة.

واعتبر البرغوثي ان ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلية تصعيد للمجزرة بحق الصحفيين ولكنها لن تفلح في اخماد صوت الحق والحقيقة.

وأشاد البرغوثي بالدور المميز الذي يقوم به الاعلاميون الفلسطينيون رغم البطش والتنكيل الذي يتعرضون له.