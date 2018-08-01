إغلاق مطعم لمخالفته شروط السلامة الصحية في الخليل

الخليل- وطن: اغلقت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة بقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية اليوم الاربعاء 1/8/2018 في محافظة الخليل مطعماً يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وذكر بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية أنه خلال احدى الجولات الميدانية لمفتشي مديرية الصحة والضابطه الجمركية على المطاعم والملاحم بالمحافظة، وبعد التدقيق والمعاينه لاحدى المطاعم بمنطقة عين سارة في مدينة الخليل تبين انه يفتقر لأدنى شروط السلامه الصحية والبيئية.

وأضاف البيان أنه "وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية تم اغلاقه على الفور لتصويب وضعه والتزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة وتحسين ظروف بيئة العمل لتحقق الامن الغذائي والصحي للمواطنين".