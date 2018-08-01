افشال محاولة تسريب أرض محاذية لمستوطنة "بركان"

نابلس-وطن: قادت معلومات استخبارية دقيقة جمعها جهاز المخابرات العامة في محافظة نابلس، الى افشال محاولة تسريب قطعة ارض مساحتها عشرة دونمات، محاذية لمستوطنة "بركان" المقامة على أراض محتلة من محافظة سلفيت.

وتمكن جهاز المخابرات العامة في محافظة نابلس من إفشال المخطط، واعتقال المتورطين في محاولة عقد هذه الصفقة مع الاحتلال، وإحالة المتورطين في المحالة إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

واكد جهاز المخابرات العامة انه سيكون بالمرصاد لأي محاولة من أيه جهة تسعى الى تعزيز الاستيطان وتسريب أراضي المواطنين، لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية .

واهاب جهاز المخابرات العامة، بالمواطنين توخي الحيطة والحذر تجاه أية شبهة في عمليات بيع أو وكالات لأراض، خصوصا تلك المحاذية للمستوطنات، ولجدار الفصل والضم والتوسع العنصري، والاتصال بالجهات المختصة في اية محاولة يشتبه فيها بنقل ملكية ارض لصالح الاحتلال.