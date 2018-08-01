الديمقراطية تنفي لوطن تعليق عضويتها في منظمة التحرير

وطن: نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،تعليق عضويتها في منظمة التحرير.

ونفى نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لوطن صحة الانباء المتداولة حول تعليق الجبهة عضويتها في منظمة التحرير.

وكانت انباء جرى تداولها تفيد بأن الجبهة الديمقراطية علقت عضويتها في منظمة التحرير، على اثر قيام عناصر أمنيه فلسطينيه دخول مقر منظمه التحرير، واخراج عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد من مكتبه في دائرة شؤون المغتربين.

وكان الرئيس محمود عباس قد اصدر قرارا بسحب دائرة شؤون المغتربين من القيادي في الديمقراطية تيسير خالد وتكليف نبيل شعث باداراتها، وهو القرار الذي اغضب الديمقراطية واعتبرته تفردا بمنظمة التحرير.