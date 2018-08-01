جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلية مسلحة من مخيم الجلزون

وطن: زعم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش اعتقلت أفراد الخلية التي قامت بعملية إطلاق نار قبل ثلاثة أسابيع نحو مستوطنة "بيت إيل" في العاشر من تموز.

وأوضح الناطق باسم الجيش بحسب موقع "روتر" العبري، أن المعتقلين من مخيم الجلزون، مؤكداً عدم وقوع إصابات خلال العملية.

وكانت وسائل اعلام عبرية قالت قبل 3 اسابيع ان عملية إطلاق نار حدثت نحو مستوطنة "بيت إيل"، المحاذية لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، جرى خلالها استهداف النقطة العسكرية بالمستوطنة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن إطلاق النار أصاب المنازل المجاورة للنقطة العسكرية، وأحدث أضرارًا مادية، دون وقوع إصابات بشرية في صفوف جنود الاحتلال أو المستوطنين.

وزعم جيش الاحتلال انه تم ضبط السلاح والمركبة المستخدمة في عملية اطلاق النار.