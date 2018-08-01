الاحتلال يرفض أكثر من 800 طلب للخروج من غزة

وطن: رفضت سلطات الاحتلال 833 طلباً للخروج من قطاع غزة في الفصل الأول من العام 2018 بدعوى وجود روابط عائلية مع حركة حماس، وفي زيادة كبرى عن العام 2017 حين كان العدد 21 طلباً، بحسب ما أفادت أربع منظمات حقوقية الأربعاء.

ونشرت هيئة، كوغات التابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية والمكلفة تنسيق نشاطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، الأرقام بناءً على طلب منظمات عدالة، وغيشا، والميزان، وأطباء لحقوق الإنسان.

وأوضحت هيئة، كوغات، لوكالة فرانس برس أن 529 غزاوياً تقدموا بالطلبات الـ833، لكنها رفضت توضيح نسبة الذين تقدموا بطلبات تصاريح لدوافع طبية بسبب عدم توافر العلاجات اللازمة في قطاع غزة والذين تقدموا بها لأسباب أخرى.

وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.

ويعاني السكان غالباً انقطاعا في الكهرباء بسبب عدم ايصال كميات كافية من المحروقات.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "منع المرضى من الحصول على علاج طبي بدعوى قرابتهم مع عناصر من حماس يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعمل غير أخلاقي".

وتابعت المنظمات أن الزيادة في رفض التصاريح سببها تطبيق قرار اتخذته الحكومة الأمنية الإسرائيلية في الأول من يناير(كانون الثاني)2017 ويجيز لإسرائيل اتخاذ "إجراءات عدة" لممارسة ضغوط على حماس من أجل إطلاق سراح مفقودين أو أسرى إسرائيليين في غزة.