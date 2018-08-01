حالة طوارئ في بيت فوريك .. حنني لوطن: الاشتباه بتسمم المياه

رام الله - وطن: اصيب العشرات من المواطنين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس بحالات مرضية اشبه ما تكون الى التسمم.

وقال رئيس بلدية بيت فورك عوض حنني لوطن ان اكثر من 200 مواطن اصيبوا بحالات مرضية غامضة، حيث ظهرت عليهم اعراض ارتفاع درجات الحرارة واسهال، وتبين من خلال فحص المختبر وجود اميبا، لافتا الى ان كل الاطباء في منطقتهم يشيروا الى تلوث المياه.

واضاف حنني الى ان البلدة تعتمد على اكثر من مصدر مياه بعضها قد يكون خطيرا، لافتا الى انه يتم استخراج المياه من بئر بيت فوريك وبيت دجن يتك "كلورتها" قبل ان تذهب للحزان في البلدة وتوزيعها على الشبكة.

واشار حنني الى وجود حالات اميبا وهو ما يرجح وجود خلل او تسمم في المياه، خاصة ان هناك اكثر من مصدر للمياه في البلدة، بعضها من مصادر غير معروفة، وهناك تحقيق ومتابعة للموضوع.

واوضح حنني ان عشرات المواطنين المصابين قصدوا عيادات الاطباء الخاصة في المنطقة، كما اضطرت العيادة الصحية في البلدة (حكومية) الى فتح ابوابها بشكل طارئ لاستقبال المرضى.

من جهتها قالت وزارة الصحة أنها تتابع، منذ اللحظات الأولى، حالات الإشتباه بالتسمم التي وصلت الى مراكز طبية خاصة في بلدة بيت فوريك.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن 6 حالات طفيفة وصلت الى مشافي رفيديا والوطني الحكوميين بنابلس، وقد غادرت جميعها بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

وأضافت الوزارة أنها شكلت فريقاً طبياً وصل إلى المراكز الطبية التي استقبلت الحالات، لمتابعتها ومعرفة الأسباب الحقيقة لهذه الأعراض. وتم أخذ بعض العينات من المياه والغذاء في المنطقة لفحصها في المختبرات المركزية لوزارة الصحة في رام الله.

وذكرت الوزارة أنه بإمكان المواطنين زيارة العيادة الحكومية العاملة على مدار 24 ساعة في البلدة في حال وجود أي أعراض كإرتفاع في الحرارة واسهال وقيء وصداع.