محدث .. العثور على جثتين داخل مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية في الخليل

رام الله - وطن: عُثر مساء اليوم على جثتين داخل مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية بواد الهرية في الخليل.

وقالت مصادر محلية ان الجثتين تعودان لشاب وفتاة.

وهرعت قوات كبيرة من الاجهزة الامنية الى المكان وتم التحفظ على السيارة ومن بداخلها، وتم نقل الجثتين للمستشفى الاهلي.

واعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات ان الشرطة باشرت بالتحقيق بعد العثور على جثتين داخل مركبة بمدينة الخليل.

وقال ارزيقات، بانه لا توجد معلومات حتى اللحظة حول طبيعة الحادث، حيث تم نقل الجثتين الى المستشفى وسيتم معاينتها من قبل الطبيب الشرعي للتحقيق في اسباب الوفاة، مشيرا الى ان المباحث الجنائية والنيابة العامة قد شرعت بالتحقيق في القضية وقررت النيابة التحفظ على الجثتين لحين احالتهما لمعهد الطب العدلي للتشريح ومعرفة اسباب الوفاة الحقيقي .

وناشد ارزيقات كافة المواطنين ووسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار وعدم ذكر الاسماء لحين الانتهاء من مجريات التحقيق.

يتبع