وفد حماس برئاسة العاروري يتوجه إلى غزة

رام الله - وطن: كشف مصدر مطلع في حركة حماس أن الوفد القيادي للحركة المتواجد في القاهرة والذي يضم قادة الخارج والداخل، في طريقه إلى قطاع غزة لعرض نتائج المباحثات مع السلطات المصرية خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد يضم صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وكلا من موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران، إضافة للوفد الذي خرج من غزة إلى القاهرة وعلى رأسه القيادي خليل الحية.

وذكر المصدر أن وفد حركة حماس سيطلع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، على ما قال إنها "عروض مصرية للتهدئة مع الاحتلال"، إضافة إلى وضعه في صورة اللقاءات مع المخابرات المصرية بخصوص ملف المصالحة الوطنية بعد تسلم القاهرة رد حركة فتح على "الرؤية المصرية".

يذكر أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يصل إلى غزة للمرة الأولى. ولفت المصدر إلى أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها المكتب السياسي للحركة من الداخل والخارج في فلسطين.

عربي 21