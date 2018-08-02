وزيرة الاقتصاد عودة: طريق 90 الواصل بين اريحا و الشونة سيساهم في تسريع التصدير المباشر

وطن: استقبلت وزيرة الاقتصاد الوطني و رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية، ود. علي شعث الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية، يوم الأربعاء، وفداً من مجلس النواب الياباني برئاسة السيد ميكيو شيموجي في مدينة أريحا الصناعية الزراعية.

و رحبت عودة بالوفد الضيف مشيدة بدور الحكومة اليابانية بالدعم الذي قدمته وما زالت تقدمه للشعب القلسطيني، كما و قامت عودة بتقديم شرحاً مفصلاً عن عن التطور الكبير و الملموس في مدينة أريحا الصناعية الزراعية مؤكدةً على أهمية استكمال المنطقة اللوجستية وطريق 90 الحيوي لتوفير طريق تصدير مباشر للأردن، قائلة: "ان الطريق الواصل بين اريحا و الشونة سيساهم في تسريع عملية التصدير المباشر"، كما وأكدت على الدور الحيوي الذي تلعبه المدينة الصناعية في التشغيل وتخفيض البطالة.

واشارت عودة الى ان المياه المتوفرة كافية للمدينة الصناعية حاليا وتم البدء بحفر بئر عميق لتوفير احتياجات المنطقة من المياه، اما بخصوص الكهرباء و الطاقة البديلة (الطاقة الخضراء) فالعمل جارٍ حاليا لتوقيع اتفاقية البدء بالعمل على تركيب الالواح الشمسية على اسقف المصانع لانتاج الكهرباء.

هذا وقدم د. علي شعث عرضاً تفصيلياً عن المراحل التاريخية التي سار فيها المشروع منذ إطلاق مبادرة رئيس الوزراء الياباني لعام 2006 " لإنشاء المرافق الاقتصادية والتنموية في الأغوار"، وأوضح الدور الرئيسي الذي لعبته ولا زالت تلعبه حكومة اليابان الصديقة في تذليل الصعاب أمام تنفيذ هذا المشروع النموذجي على مساحة 615 دونم والذي وفر خلال مراحل الإنشاء 800 فرصة عمل مباشرة.

كما وبين مراحل المشروع المستقبلية بما فيها المنطقة اللوجستية والطريق التخصصي الرابط مع الضفة الشرقية لنهر الأردن.

وشكر د. علي شعث نيابة عن هيئة المدن الصناعية الشعب الياباني الصديق وممثليه اليابانيين لما يقدمونه لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

من ناحيته أكد رئيس الوفد السيد شيموجي دعمهم توجه حكومة بلاده بتشجيع الشركات اليابانية للاستثمار في فلسطين، وأكد على أهمية الاستثمار والتطوير في قطاع الطاقة البديلة والزراعية معاً وقدم مثالاً كيف استطاعت الإستفادة من المناطق المغطاة بالألواح الضوئية وحث الهيئة على الاستفادة من التجربة اليابانية في هذا المجال، كما اشار الى ان الحكومة اليابانية على استعداد لاستقبال المنتج الفلسطيني و ان باب التصدير الى اليابان مفتوح.

وفي نهاية الزيارة تم اصطحاب الوفد بجولة لمصنع بالوليا للمكملات الغذائية والمستخلص من ورق شجر الزيتون، حيث أشاد الوفد بمستوى التطور التي وصلت إليه الصناعات في فلسطين.