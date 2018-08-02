هل تغتال اسرائيل العاروري عند وصوله الى غزة ؟

رام الله - وطن: من المقرر ان يصل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الى قطاع غزة، على رأس وفد الحركة المتواجد في القاهرة لاجراء مشاورات مع المخابرات المصرية حول ملفات عديدة اهمها التهدئة مع اسرائيل والمصالحة.

ولطالما هددت سلطات الاحتلال العاروري بالاغتيال واتهمته بالوقوف خلف العديد من العمليات الفدائية في الضفة الغربية، وتشكيل وتحريك الخلايا العسكرية في الضفة، كما تتهمه بالوقوف خلف عملية خطف المستوطنين الثلاث في الخليل .

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان العاروري سيصل قطاع غزة لمناقشة اقتراح المصالحة المصرية مع فتح وترتيب هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها ان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تعهد، مع المصريين، بأن إسرائيل لن تضر بالعاروري خلال إقامته في قطاع غزة .

ولفتت الصحيفة الى ان القرار النهائي لزيارته الى غزة لم يتم بعد خوفًا من اغتياله.