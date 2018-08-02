الأسير ياسر ربايعة مصاب بالسرطان والكبد الوبائي ويخضع للعلاج الكيماوي

رام الله- وطن: قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة، عقب زيارته لمعتقل "إيشل"، إن الحالة الصحية للأسير ياسر ربايعة (44 عاما) من مدينة بيت لحم، سيئة للغاية وبحاجة إلى متابعة طبية فائقة.

وأوضح نصاصرة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأسير ربايعة مصاب بمرض السرطان في منطقة المستقيم منذ خمسة أشهر، ويعاني أيضا من مرض الكبد الوبائي، ويتناول 7 حبات دواء يوميا، ويخضع للعلاج الكيماوي، وينتظر تحويله لإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم.

يذكر أن الأسير ربايعة أب لطفلين، ومحكوم بالسجن المؤبد، إضافة إلى عشر سنوات، ومعتقل منذ عام 2001.