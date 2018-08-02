الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا تُقَدِم حوالي 5.5 مليون يورو لتنفيذ تسعة عشر مشروع بنية تحتية اجتماعية في المنطقة ج في الضفة الغربية

وطن: قَدَّمَ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا حوالي 5.5 مليون يورو من أجل تنفيذ تسعة عشر مشروعاً من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة ج من الضفة الغربية حيث تأتي هذه المُساهمة كجزء من برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير المنطقة ج في الضفة الغربية، وتصل ميزانية هذا البرنامج إلى 9.5 مليون يورو.

عُقِدَ في مدينة رام الله اليوم حفل توقيع اتفاقيات مِنحَ تنفيذ مشاريع بنية تحتية بين صندوق تنمية وإقراض البلديات وممثلين عن ستة عشر تجمعاً سكانياً محلياً من الضفة الغربية. وحَضَر مراسم التوقيع ممثلوا وزارة الحكم المحلي الفلسطيني والاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الفرنسية للتنمية.

تمثل هذه المِنحَ الرُزمتين الثالثة والرابعة من رُزَم برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير المنطقة ج، حيث تُمَّوِل تسعة عشر مشروعاً من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في ستة عشر تجمعاً سكانياً تَخدم 28 ألف مُستفيد. تشمل المشاريع المُمَّوَلة مدارس وشوارع وأبنية متعددة الاستخدامات وملعب كرة قدم ومحول كهرباء.

برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير المنطقة ج في الضفة الغربية مُمَّوَل من الاتحاد الأوروبي والدنمرك وفرنسا والمملكة المتحدة.

يقَدِم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المُساعدات الإنسانية للتجمعات السُكانية المُحتاجة في منطقة ج وفقاً للواجب الإنساني. وفي نفس الوقت، يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية على تنمية المنطقة ج ودعم الوجود الفلسطيني فيها، ويشمل هذا المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الظروف المعيشية للتجمعات الفلسطينية في مجالات تنمية القطاع الخاص والبيئة والزراعة.

تُعتبر المنطقة ج هامة بالنسبة لحل الدولتين، حيث أنه بدون المنطقة ج تُصبح التنمية الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية بلا امتداد طبيعي.