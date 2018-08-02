انباء عن مرسوم رئاسي باقالة قراقع من هيئة شؤون الاسرى

رام الله - وطن: ذكرت مصادر صحفية ان قرارا صدر من الرئيس محمود عباس باقالة رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع من منصبه.

واوضحت المصادر الصحفية ان قرار الاقالة جاءت بسبب موقف قراقع وانتقاده لوقف رواتب بعض الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

من جانبه قال الناطق باسم هيئة شؤون الاسرى حسن عبد ربه لوطن للانباء ان الوزير قراقع لم يصله اي مرسوم او قرار يفيد باقالته، رغم انه سمع بالخبر من وسائل الاعلام.

واضاف الى الان لم يتم تسليم الوزير اي قرار بشأن اقالته.