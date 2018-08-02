9 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن تسعة أسرى من الضفة والداخل المحتلين وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من طولكرم/ الأسير إسلام حماد عبد ربه عبيد (34 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير محمد ساري محمد عوفي (35 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير هيثم ناجد صالح كعبة (35 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير أنيس جميل أنيس صفوري (30 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2008 وأمضى عشرة أعوام في السجون.

ومن مدينة غزة/ دخل خمسة أسرى عامهم الثامن في السجون بعد اعتقالهم عام 2008، وأمضوا عشرة أعوام متواصلة، وهم:

الأسير مالك أحمد سالم حلس من غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا.

والأسير شريف عبد المنعم حسن أبو وادي من غزة المحكوم بالسجن 19 عامًا.

والأسير أحمد عبد الرحيم منصور شمالي (32 عامًا) من غزة المحكوم بالسجن 18 عامًا.

والأسير رامي صالح أبو غالي العيلة من غزة المحكوم بالسجن 17 عامًا .

والأسير هيثم عماد شعبان حلس (31 عامًا) من غزة المحكوم بالسجن 12 عامًا.