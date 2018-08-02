الاتحاد الأوروبي يستنكر مجددًا النشاط الاستيطاني في بطن الهوى بسلوان

القدس- وطن: أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها العميق نتيجة لافتتاح مركز سياحي بإدارة منظمة استيطانية في بطن الهوى في سلوان بالقدس، حيث يقع هذا المركز في بناية كانت تقطنها خمس أسر فلسطينية من عائلة أبو ناب تم إخلائها عام 2015.

واشارت في بيان لها وصل وطن، هنالك حوالي 180 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، منها حوالي 100 أسرة في بطن الهوى وحده، تواجه خطر الإخلاء من بيوتها مما يتيح المجال، وبشكل مباشر، للنمو الاستيطاني في المدينة، كما هو الأمر في هذا الحال.

تُذَكِّر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بنتائج وبيانات مجلس وزارء خارجية الاتحاد الاوروبي والذي كرر معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت.

وقالت، "سياسة الاستيطان هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم".