عشائر دورا ترحّل ناشر فيديو فاضح مفبرك

الخليل-وطن: أقرّت عشائر مدينة دورا جنوب محافظة الخليل ترحيل ناشر فيديو مفبرك لفتاة من إحدى قرى المدينة.

واتفقت الجاهتان في مركز الفجر الثقافي في بلدة الكوم على ترحيل شاب من إحدى عشائر مدينة دورا لمدة عام كامل، لإدانته بنشر فيديو "مفبرك" لفتاة، في أوضاع مخلّة.

وترأس العطوة العشائرية وجيه العشائر محمد جبر الرجوب الذي طالب بالضرب بيد من حديد ناشري ومروجي هذه الفيديوهات، مؤكّدا أنّها تعبث بالنّسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وطالبت العشائر في صكّ عطوة عشائرية موقّعة من وجهاء محافظة الخليل باعتذار من جانب المتهم وعائلته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه في محافظة الخليل، بعد نشر فيديوهات لأشخاص في أوضاع مخلة، ويستهدف وفق الرجوب ردع المروجين والنّاشرين.

(صفا)