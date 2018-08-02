الاحتلال يسمح بدخول 10 حاويات مواد بناء لغزة

رام الله-وطن:كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان على الرغم من قراره بتقليص العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري، إلا أنه أصدر أوامره بإدخال 10 حاويات تشمل مواد للبناء ومعدات كهربائية.

وتساءلت الصحيفة هل أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة واسعة تهدف إلى معالجة أوضاع قطاع غزة؟، خاصة على الصعيد الإنساني لتفادي تردي الاوضاع إلى درجة مأساوية.

وأضافت أن المواد التي سمحت إسرائيل بإدخالها مخصصة للعمل في بناء محطة التحلية وعشر خزانات للمياه بتمويل أجنبي، بهدف تخفيف أزمة المياه في القطاع.

