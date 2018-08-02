الاتحاد الأوروبي وهولندا يُساهمان بحوالي 11 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي السلطة

رام الله-وطن: قام الاتحاد الأوروبي اليوم بتوفير مبلغ 10.62 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية البالغ عددهم حوالي 55,000 موظف.

هذه المُساهمة مُمَوَلة من الاتحاد الأوروبي بواقع (10.0 مليون يورو) وهولندا بواقع (0.62 مليون يورو مُخَصصة لموظفي الخدمة المدنية العاملين في قطاع العدالة).

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين رالف طراف: "يلعب موظفوا الخدمة المدنية دوراً هاماً في حياة المواطن الفلسطيني من خلال تنفيذ السياسات والخدمات العامة، وتطبيق وحفظ الاستقرار والأمن. ويعتمد هؤلاء على رواتبهم في حياتهم اليومية. ان مُساهماتنا في رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات التقاعد برهان اخر على دعم الاتحاد الأوروبي المُستمر لجهود بناء الدولة الفلسطينية،فالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء شركاء حقيقون للشعب الفلسطيني".



يشار إلى أن مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية تُوَجَه من خلال آلية (PEGASE) الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية التي وضعتها السلطة الفلسطينية والخطط والأجندات التنموية الوطنية الفلسطينية التي أتت بعدها وتشمل أجندة السياسات الوطنية الحالية "المواطن أولاً".

يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة بالإضافة إلى تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية من أجل تغطية جزء كبير من نفقات السلطة الجارية. فمنذ شهر شباط/ فبراير 2008، تم صرف أكثر من 2.3 مليار يورو عبر برامج الدعم المالي المباشر (PEGASE). أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع الأخرى.