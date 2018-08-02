عيسى قراقع يبتلع قطعة الزجاج الكبيرة كرامة للأسرى

كتب- محمود حسنين:

عند ذكر اسم هذا المناضل تربطك ذاكرتك بسرعة البرق بكل الاسرى في سجون الاحتلال، فهو الأب الروحي للأسرى والعصى الغليظة التي كانت تطالب بحقوقهم وتنتزعها من فم اللامباليين بمعاناتهم وتضحياتهم، لم يمنَّ هذا المناضل على أحد من الاسرى سواء بالعلاج او في المحافل الدولية او غيرها، فكان يبكي قبل ان تبكي عيون امهات الاسرى وكان يضرب عن الطعام تضامناً ونصرة للأسرى، لم يكن يترك خيمات الاعتصامات التي تدعم الاسرى سوى لمناصرتهم في مكان أخر، فهو حقاً كان الاب والاخ لكل أسير، وحارب بكل ترسانته كرمال عيون الاسرى وعائلاتهم.

واليوم تفاجئ الجميع بأخبار حول عزل المناضل عيسى قراقع عن منصب رئاسة هيئة شؤون الاسرى والمحررين، لسبب واحد انه اتخذ موقفاً معادياً ضد كل من يريد إهانة الاسرى وعائلاتهم.

إبتلع أبو خالد قطعة الزجاج الكبيرة هذه وجعلها تقطع كل آماله وأحلامه بمساندة الاسرى في كل المحافل والأماكن بصفته مديراً ووزيراً لهذه الفئة التي لم يخلُ اي بيت فلسطيني منها، وعودته إلى صفوف الشعب بدون صفة رسمية بل كأي مواطن في هذا الوطن الذي لا يسمع شكواه أحد إلا زوجته وأبناءه.

ولطالما إبتلع هذا الوزير قطع الزجاج كرامة للأسرى ودعماً لهم، ولم يتركهم في ساحات النضال وحدهم، وبإعتذاره لكل الاسرى بعد هذا القرار فهو خيرُ دليل على صدق عمل هذا الرجل، وأسفه على محاربة الأسرى من أبناء جلدتهم لهو خير برهان على إخلاصه وتفانيه في عمله تحت اي ظرف وفي وجه أي كائنٍ كان.

عذراً يا سيادة الوزير، انا لم أكتب عنك لأمدحك، انا كتبت عنك قهراً وحسرةً على الحال الذي وصلنا إليه، وسيحكم عني مطلع الاغنية الوطنية التي تقول (بكرة الناس بتعرفهم يا خسارة كذابين، وبتعرف قصتهم تجار وبياعين).

وداعاً يا وزير للمنصب وأهلاً بك رمزاً ثابتاً للوطن والاسرى ..