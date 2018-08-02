الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري للأسير المريض معتز عبيدو

رام الله-وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين مساء اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري للأسير المريض معتز محمد عبيدو (38 عاما) من الخليل لمدة 6 أشهر.

وأضافت الهيئة، أن الاحتلال اصدر سابقا امر اعتقال اداري بحق الاسير عبيدو لمدة 6 أشهر تنتهي مدته اليوم، إلا أنه أصدر أمرا جديدا بتمديد اعتقال الأسير لـ6 أخرى رغم حالته الصحية الصعبة والخطيرة.

وبينت الهيئة، أن الأسير يعاني من إصابات سابقة خطيرة في منطقة الحوض، وهو أسير مقعد يتنقل على كرسي متحركة ويحمل بيديه كيسا للبول وآخر للبراز.