32 لاعبا يتنافسون في مونديال الفيفا الإلكتروني

وطن-وكالات: بدأت تصفيات كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية في لندن، الخميس، حيث يتبارى لاعبون من جميع أنحاء العالم في منافسات ساخنة على لقب أفضل لاعب "فيفا 18" في "بلايستيشن 4" و"إكس بوكس 1".

وفي المنافسات التي تقام برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، شارك أكثر من 20 مليون شخص في تصفيات أولية هرمية، حتى تبقى 32 لاعبا، بينهم 16 يتنافسون على "بلايستيشن 4"، ومثلهم في "إكس بوكس 1".

ويحصل الفائز الذي ستسفر عنه البطولة يوم السبت، على 190 ألف جنيه إسترليني وتذاكر لحضور حفل الإعلان عن أفضل لاعب في العالم.

ويحضر عدد من نجوم كرة القدم المسابقات، من بينهم الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.

ويمكن متابعة البث المباشر للمباريات على موقع الفيفا، كما يمكن حضورها بتذكرة قيمتها 16.5 جنيها إسترلينيا.