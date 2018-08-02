بعثة منتخب العراق تصل فلسطين صباح غدٍ الجمعة

رام الله-وطن:قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن بعثة المنتخب العراقي ستغادر العاصمة الأردنية عمان، في ساعات صباح يوم غد الجمعة، متوجهة إلى فلسطين، للقاء المنتخب الوطني الفلسطيني "الفدائي"، يوم بعد غد السبت.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي للمباراة يوم غد بعد الساعة الثالثة ظهرا، أو وفقا لوصول البعثة العراقية الشقيقية.

وقد تأخر وصول بعثة العراق، التي كان من المقرر وصولها أمس الأربعاء نتيجة اجراءات الاحتلال الإسرائيلي.