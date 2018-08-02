انطلاق فعاليات للسيرك المتنقل في غزة

غزة-وطن: اطلق مركز غزة للثقافة والفنون ومدرسة نجوم غزة للسيرك، مساء اليوم الخميس، مبادرة "تحسين الأنشطة الثقافية للأطفال من خلال السيرك المتنقل" في مدينة غزة.

وجرى اطلاق الفعاليات خلال حفل ترفيهي تنشيطي للأطفال بعنوان "يلا نفرح" بدعم وتمويل برنامج الثقافة والفنون بمؤسسة عبد المحسن القطان، وبحضور ومشاركة أكثر من مئتي طفل وطفلة وذلك بالتعاون مع جمعية تطوير بيت لاهيا شمال غزة.

وتخلل الفعاليات فقرات فنية وغنائية وفنون الحركات البلهلونية، و"البلياتشو" والمهرجين وفنون السيرك وفقرات الساحر والخدع البصرية للأطفال، علاوة على الفقرات الترفيهية وألعاب التفريغ النفسي والانفعالي والمسرح والدمى والتراث الشعبي.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بفعاليات اليوم الترفيهي حيث شاركوا بقوة في كافة الألعاب التي تم تنظيمها.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز غزة للثقافة والفنون أشرف سحويل، "إن هذا اليوم يأتي ضمن النشاطات الترفيهية للأطفال من الفئة العمرية بين 6-12 عاماً للتفريغ عنهم، خاصة في ظل أجواء الاجازة الصيفية والظروف المعيشية الصعبة في قطاع غزة".

واشار الى ان هذه المبادرة ، ستستمر بواقع عشر عروض ترفيهية مفتوحة خلال الاجازة الصيفية للأطفال وتنفذ بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والاندية الرياضية بمحافظتي غزة وشمال غزة.

وأضاف، أن أهمية تنظيم اليوم الترفيهي من أجل إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال للترويح عنهم والتخفيف من حجم الضغوطات التي يتعرضوا لها وأن مشاركتهم تأتي للتخفيف عن الأطفال والتفريغ عن إنفعالاتهم وإدخال البهجة والسرور.

بدوره، أوضح مدير مدرسة نجوم غزة للسيرك ماجد المسلماني، أن المبادرة تحرص على تنفيذ انشطة مختلفة ومتعددة بهدف الترفيه عن الاطفال بالإجازة الصيفية عبر نشاط يعتبر من الفنون القليلة في قطاع غزة وهو السيرك المتنقل وتقديم نشاط دعم نفسي ورسم على الوجوه للأطفال".