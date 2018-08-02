هآرتس: هناك اشارات لتسوية طويلة الامد مع غزة

رام الله-وطن: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء اليوم الخميس إن هنالك إشارات متواترة ومتقاطعة حول فرصة جدية لإبرام تسوية بعيدة المدى على صعيد قطاع غزة هذه المرة.

وبين المحلل العسكري في الصحيفة "عاموس هرئيل" إن الأيام القريبة القادمة حاسمة على صعيد المفاوضات حول مستقبل القطاع، معتبر أن الأمور تسير على حد السيف ما بين تسوية بعيدة الأمد والتصعيد العسكري، مشيراً إلى وجود إشارات هذه المرة لإمكانية نجاح المفاوضات.

في حين نقلت الصحيفة عن وزير الطاقة والعضو في الكابينت يوفال شتاينتس قوله إن "إسرائيل" في طريقها نحو تسوية بعيدة الأمد مع قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتئم الكابينت الإسرائيلي الأحد القادم للبحث في عرض للتهدئة على جبهة قطاع غزة وفقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.