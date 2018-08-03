اتلاف 200 دجاجة غير صالحة للاستهلاك الادمي في رام الله

رام الله- وطن: اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة (دائرة الطب البيطري) في محافظة رام الله، (200) دجاجة (لاحم) غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، انه تم ضبط الكمية خلال القيام بأعمال الدورية الاعتيادية داخل المحافظة في احدى المركبات الخاصة، وبحضور جهات الاختصاص في مديرية الزراعة (دائرة الطب البيطري).

واشار البيان الى انه وبعد الفحص والمعاينة تبين بأن الكمية غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتبدو عليها علامات تلف كونها منقولة في سيارة غير مجهزة وغير مبردة ولا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، حيث اقرت اللجنة اتلاف الكمية على الفور وتحويل القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.