محدّث"مصرع شابة حامل ونجاة جنينها بحادث سير وقع في البيرة

رام الله- وطن: قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشابة اماندا ابراهيم عثمان جردات (21 عاما) من سعير وتسكن مدينة رام الله، لقيت مصرعها فجر اليوم الجمعة، نتيجة حادث سير وقع في مدينة البيرة.

وأفاد، بإصابة اربعة اخرين وصفت احدى الاصابات بالحرجة وثلاثة بين المتوسطة والطفيفة، نتيجة حادث سير وقع بين مركبتين على مفرق عرابي في مدينة البيرة.

واشار ارزيقات الى ان المتوفاة حامل وتمكن الاطباء من اخراج جنينها ونقله للمشفى الاستشاري ووضعه مستقر حتى اللحظة.

واضاف ان خبراء الحوادث باشروا التحقيق وتم توقيف سائق المركبة الاخرى لحين انتهاء الاجراءات .