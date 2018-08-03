حجاج غزة يغادرون اليوم لأداء فريضة الحج

غزة- وطن: من المقرر أن تفتح السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري لسفر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة إلى مصر، ومنها إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج.

و أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن (3321) حاجًا سيغادرون قطاع غزة غدًا الى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج، موضحةً عن أماكن تجمع الحجاج في جميع المحافظات.

وأضافت: "سيُغادر في اليوم الأول (837)، في حين أن اليوم الثاني سيشهد مغادرة (870)، وفي الثالث (870)، وفي اليوم الرابع (744) حاج، وجميعهم على ثلاث رحلات".

وأشارت أن حجاج الرحلة الأولى سيكون تجمعهم في تمام الساعة الثالثة عصرًا من مساء يوم غدٍ الجمعة الموافق 3/8/2018م, منوهةً الى أن أماكن تجمع وانطلاق حجاج محافظة الشمال سيكون عند مسجد الشيخ زايد أما حجاج مدينة غزة سيكون التجمع بأرض الكتيبة.

في حين سيكون تجمع حجاج المحافظة الوسطى بكلية الدعوة الإسلامية بدير البلح، لافتة إلى أن تجمع حجاج محافظة خان يونس في نادي خان يونس وحجاج محافظة رفح في ملعب رفح البلدي.

ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى التواجد المبكر في الأماكن المحددة حسب الموعد المحدد دون تأخير لضمان وصول الحجاج بالكامل إلى معبر رفح البري انطلاقاً منه لمطار القاهرة في الموعد المحدد.

وبينت الوزارة أن أولى قوافل الحجاج ستنطلق من معبر رفح وصولًا الى مطار القاهرة الدولي على أن تقلع الطائرة الأولى فجر يوم السبت القادم في تمام الساعة 2:10, على أن تصل مطار جدة الدولي في تمام الساعة 5:10, بحيث تقل (268) حاجًا.

وأشارات في الوقت ذاته أن حمولة الطائرة الثانية والبالغ عددها (301) ستغادر مطار القاهرة في تمام الساعة 9:20 ص على ان تصل الساعة 12:20 ص، في حين الطائرة الثالثة ستقلع في نفس اليوم الساعة 11:10 ص، وتصل الساعة 2:10 بعد الظهر وتقل (268) حاجًا.

وأوضحت أن جميع الرحلات ستستمر على مدار أربعة أيام بمعدل 3 رحلات يوميًا تنتهي يوم الأربعاء القادم الموافق 8/8/2018م.

وذكرت أن هناك لجنة ستكون في استقبال الحجاج بمطار جدة الدولي لاستقبال الحجاج وانهاء كافة ترتيبات وإجراءات نقلهم من المطار الى الفنادق الخاصة بإقامتهم في مكة المكرمة، منوهًة الى أن سكن الحجاج جاهز وعلى اتم الاستعداد لاستقبالهم من خلال لجنة التسكين.

ونوهت الى أن جوازات الحجاج تم تفييزها واستلام معظمها على أن يتم استلام باقي الجوازات يوم غدٍ، لافتًة الى أن بعثة الحج الفلسطينية المرافقة للحجاج والتابعة لوزارة الأوقاف تعمل على قدم وساق من أجل تقديم كامل سبل الراحة وخدمة الحجاج وضمان سلام ونجاح الموسم على أكمل وجه

وطالبت الوزارة من الحجاج التواصل مع شركات الحج المسجلين لديها لمعرفة رحلاتهم ومواعيد سفرهم لضمان عدم التأخير عن المواعيد المحددة من قبل الوزارة