بيت لحم: القبض على متهم بالنصب بنحو 5 مليون شيكل من هيئة البترول

رام الله- وطن: قبضت شرطة محافظة بيت لحم اليوم الجمعة، على شخص من سكان بلدة حوسان غرب بيت لحم متهم بالنصب والاحتيال بنحو 5 مليون شيكل من وزارة المالية "هيئة البترول" .

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وفي اطار متابعة الشرطة للمذكرات القضائية الصادرة من القضاء والنيابة فقد نفذت شرطة بيت لحم وباسناد من الامن الوطني فجر اليوم الجمعة حملة في قرى وبلدات الريف الغربي لالقاء القبض على مطلوبين تمكنت خلالها من القبض على 8 اشخاص صادر بحقهم 23 مذكرة .

واضاف ارزيقات بان من بين المقبوض عليهم شخص صادر بحقه امر بحبس بنحو 5 مليون شيكل لصالح وزارة المالية " هيئة البترول " تم توقيفهم جميعا لحين عرضهم على الجهات المختصة.