مخاطر خفية بكريمات الشمس.. تعرف عليها

وطن- وكالات: حذرت مجلة "إيلي" الألمانية من أن بعض كريمات الوقاية من الشمس تنطوي على مخاطر خفية، تتمثل في مواد فعالة لا تُلحق ضررا بالبشرة فحسب، بل بالجسم أيضا.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة "أوكسيبنزون" قد تُحدث خللا بالنظام الهرموني للجسم، كما أن مادة "أوكتينوكسيت" لها تأثير سلبي على الهرمونات والغدة الدرقية، فضلا عن أنها قد تؤدي إلى تغيرات سلوكية.

وتؤدي مادة "أفوبينزون" إلى تهيج الجلد، خاصة لدى البشرة الحساسة، في حين تتسبب مادة "ريتنيل بالميتات" في نشوء ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجّل بالشيخوخة.

وتنصح "إيلي" باستعمال كريمات الوقاية من الشمس التي تحتوي على أكسيد الزنك أو الإيكامسول؛ حيث إنها تحمي من الأشعة فوق البنفسجية دون أن تضر البشرة.

المصدر : الألمانية