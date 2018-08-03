عائلات فلسطينية سورية في اسطنبول تشكو بؤس الحال

وطن: أطلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصولوا مؤخراً إلى مدينة اسطنبول التركية نداء مناشدة عبر "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سويا" للمنظمات الإغاثية والسفارة ومنظمة التحرير الفلسطينية للعمل على التخفيف من معاناتهم الاقتصادية والمعيشية المزرية.

ووفقاً للعائلات أنهم وصولوا إلى تركيا منذ شهرين قادمين من سوريا ويبلغ عددهم يبلغ حوالي خمسين شخصاً اختاروا الإقامة بمدينة اسطنبول الأوربية إلا أنهم صدموا بغلاء المعيشة وعدم توفر فرص عمل لهم، منوهين أن المال الذي كان بحوزتهم قارب على النفاد وهم في حيرة من أمرهم في كيفية تدبر أمورهم المعيشية وتأمين قوت أطفالهم.

هذا ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في تركيا من غياب كامل للمساعدات المقدمة من خلال الجهات الرسمية كالأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولا يحصلون على المساعدات إلا عبر التواصل الشخصي مع الجمعيات الخيرية .

وتتسم تركيا بغلاء المعيشة مقارنةً بمستوى المعيشة للقادمين من سوريا. لذلك، إن هناك فجوة عميقة بينهما، كذلك إن التدفق الضخم للسوريين إلى تركيا أدى إلى موجة ارتفاع في الأسعار وإيجارات المنازل، الأمر الذي فاقم المعاناة كثيراً وجعل العديد من العوائل تعيش على الفتات وتبحث عن فرصة عمل بأبخس الأثمان لتأمين الخبز فقط، أو تضطر إلى حرمان الأطفال من التعليم، بهدف تشغيلهم، أو لعدم القدرة على تسديد تكاليف الدراسة، فضلاً عن عدم قدرة العديد من العوائل على استئجار منازل للسكن، ما دفعهم إلى السكن التشاركي مع عوائل أخرى، أو السكن في محال تجارية أو أقبية لا تصلح للسكن البشري، وفق ما أوردت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".