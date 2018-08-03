اغلاق نقطتي بيع عشوائية ومصادرة ألفي لتر سولار في ضواحي القدس

رام الله- وطن: اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزة الامنية( الامن الوطني، المخابرات العامة، والارتباط العسكري )فجر اليوم الجمعة، في بلدة الرام وقلنديا، نقطتي بيع محروقات غير قانونية ومصادرة 2000 لتر سولار ومعدات تعبئة وقود.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الأجهزة الامنية من ضبط الكمية المذكورة والتحفظ عليها لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمه.

واكد البيان ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات، حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.