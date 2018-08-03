لاعب مغربي ينضم إلى ريال مدريد

وطن: تعاقد فريق ريال مدريد الإسباني مع اللاعب المغربي، أيوب أبو، قادما من فريق خيتافي الذي وقع له هذا الصيف، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وأوضحت الوكالة المسؤولة عن تسويق اللاعبين التي يتعامل معها أيوب أبو، بأنه سيلعب لفريق ريال مدريد الرديف.

وكان اللاعب المغربي قد وقع لخيتافي بعدما تمكن من الصعود مع فريقه رايو ماخاداوندا في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ولكن انتهى به الأمر في اللعب لصفوف الفريق الرديف بالنادي الملكي لمدة أربعة مواسم، وهو الأمر الذي لم يعلنه النادي رسميًا حتى هذه اللحظة ولكن أعلنته وكالة "ميديا بيز سبورت" للاعبين.

وقدم أيوب لفريق رايو ماخاداوندا من فريق بورتو البرتغالي للناشئين، ونجح في أن يكون أحد أبرز لاعبيه في الموسم الماضي بجانب خورخي دي فروتوس، الذي سيزامله أيضًا في صفوف الميرينغي للناشئين.

ولعب مواطنه النجم المغربي، أشرف حكيمي، ضمن صفوف الفريق الأول لريال مدريد، وتوج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.