أحمد التميمي: لم يتم الغاء دائرة شؤون الاسرى في منظمة التحرير

رام الله- وطن: كشف احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة بأن ما تناقلته وسائل الاعلام من تصريحات على لسان بعض الجهات السياسية الفلسطينية بالغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى في (م ت ف) عار عن الصحة وليس له اي اساس.

واعتبر التميمي في بيان له وصل وطن، جمعة، أن بعض الجهات السياسية تستغل موضوع الاسرى والشهداء والجرحى في الهجوم على القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس ابو مازن، والادعاء بأن الغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى جاءت " رضوخا للاملاءات الامريكية والاسرئيلية " ورسالة إلى واشنطن وتل أبيب بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى، على حد قوله.

وتابع التميمي ان "القيادة الفلسطينية وعلى راسها الاخ الرئيس ابومازن كانت ومازالت وستبقي متمسكة ومتابعة لقضية الاسرى ورفضت كل الضغوط الامريكية والاسرائيلية لوقف رواتبهم مما عرضها لعقوبات امريكية قاسية سياسية واقتصادية".

وناشد التميمي "جميع الجهات السياسية اخراج قضية الاسرى من دائرة التجاذبات السياسية والتوحد لخدمة قضيتهم ومغادرة مربع المناكفات السياسية التي تضر بهم وبشعبنا عموما والوقوف خلف القيادة الفلسطينية امام الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها في مسألة الاسرى".

الجبهة الديمقراطية: الغاء دائرة شؤون الأسرى من المنظمة

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اصدرت بيانا قالت فيه ان إلغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية جاءت استجابة لشروط واشنطن وتل ابيب بقضية الاسرى ورضوخا لهذه الشروط.

واستنكرت الجبهة في بيان وصل وطن، أمس الخميس، قرار الرئيس محمود عباس إلغاء دائرة شؤون الشهداء والأسرى والجرحى، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكليف أمانة سر اللجنة بمتابعة ملفاتها.

ورأت الجبهة أن التراجع عن تشكيل دائرة خاصة بالأسرى والشهداء والجرحى، والتي كلف بها في اجتماع اللجنة التنفيذية الأسبق أحمد بيوض التميمي، يشكل خطوة تحمل في طياتها إشارات خطيرة حول مستقبل التزام السلطة الفلسطينية و م.ت.ف. والقيادة الرسمية بقضايا الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

وحذرت الجبهة من أن تكون هذه الخطوة رسالة الى واشنطن وتل أبيب، على ضوء الشروط التسعة التي تسلمها الرئيس من المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، ومنها وقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، والتي على خلفيتها أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة واستولت إسرائيل على مبالغ من أموال المقاصة بدعوى منع تمويل الإرهاب.