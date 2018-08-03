Huawei تطرح أحدث هواتفها المنتظرة

وطن: استعرضت عملاق صناعة الإلكترونيات الصينية Huawei هاتفها الأحدث "Honor Note 10" بمواصفات مميزة.

ومن المقرر أن يطرح هذا الهاتف بـ 3 نسخ، جميعها مزودة بشاشة AMOLED كبيرة بمقاس 6.95 بوصة، ودقة عرض "2220/1080" بيكسل، وأبعاد "18.5:9".

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج "kirin 790" الأحدث من Huawei، وذاكرة وصول عشوائي (6/8) غيغابايت، وذاكرة داخلية (64/128) غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير.

وكجميع أجهزة Huawei، تميز هذا الهاتف بكاميرات دقيقة، أساسية مزدوجة بدقة 24+16 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

ويبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة (6+64) غيغابايت من هذا الهاتف 409 دولارات، أما المزودة بذاكرة (6+128) غيغابايت فـ468 دولارا، وثمن النسخة الأغلى بذاكرة (8+128) غيغابايت يبلغ 527 دولارا.

المصدر: فيستي