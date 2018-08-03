وداعا للصداع النصفي المزمن

وطن- وكالات: أقرت الهيئات الصحية الأوروبية أول دواء مصمم خصيصا لمنع الصداع النصفي (الشقيقة). ومن المتوقع أن تقوم الأجهزة الصحية في إنجلترا وإسكتلندا بتقييم ما إذا كان الدواء الجديد (المسمى Erenumab) ملائما للاستخدام في خدمات الصحة الوطنية البريطانية.

لكن (الشركة المصنعة) نوفارتيس قالت إنه سيكون بإمكان المرضى الحصول على الدواء بصورة شخصية في سبتمبر/أيلول بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على ترخيص الدواء للمرضى الذين يعانون مما لا يقل عن أربع نوبات في الشهر.

وقد صمم الدواء (المعروف أيضا باسم aimovig لإعاقة مستقبِل الببتيد المرتبط بهرمون كالسيتونين، والذي يعتقد أنه يشارك في تنشيط الشقيقة.

يُشار إلى أنه لا يوجد له علاج حاليا بالرغم من وفرة عدد العلاجات التي تساعد في تخفيف أعراضه. كما أن ألمه شديد بدرجة كبيرة، وأعراضه تشمل في بعض الأحيان القيء واضطراب الرؤية، وكثرة تكراره يمكن أن تدمر حياة الشخص تماما.

ويمكن تناول الدواء ذاتيا في المنزل مرة واحدة شهريا بواسطة قلم الحقن التلقائي. وقد أثبت نجاحا في التجارب التي أجريت عليه حيث قلل متوسط عدد الأيام التي يعاني فيها مريض الشقيقة إلى النصف خلال شهر.

المصدر : غارديان