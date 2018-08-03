"الديمقراطية" تؤكد والتميمي ينفي إلغاء دائرة شؤون الاسرى في منظمة التحرير

رام الله- وطن: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صحة ما أوردته في بيان سابق لها عن قرار الرئيس محمود عباس إلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل وطن، الجمعة، إن "اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، وفي إجتماع لها في 9/6/2018، ترأسه أمين سر اللجنة د. صائب عريقات، تلقت من رئيس السلطة، الذي تغيب لأسباب صحية، توزيعه للدوائر على أعضاء اللجنة وكان من ضمنها دائرة الأسرى والشهداء يتولاها أحمد بيوض التميمي".

وقالت الجبهة إن "هذا التشكيل جرى تعديله في الإجتماع الأخير للجنة التنفيذية حين قرر رئيس اللجنة إلغاء دائرة الأسرى والشهداء وأحالة ملفاتها إلى أمين سر اللجنة التنفيذية، والذي هو في الوقت نفسه رئيس دائرة المفاوضات، بينما أسند إلى التميمي دائرة حقوق الإنسان".

وختمت الجبهة بأنها "ليست ممن يتاجرون بقضايا الأسرى والشهداء، ووأنها لا توزع المعلومات مجاناً، بل هي تستند إلى الوقائع العملية التي تأمل من الجميع احترام هذه الوقائع وعدم تزويرها في خدمة سياسات تذهب نحو الانزلاق اكثر فأكثر بعيداً عن البرنامج ومواقف الوفاق الوطني".

أحمد التميمي: لم يتم الغاء دائرة شؤون الاسرى في منظمة التحرير

وكان احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال في بيان وصل وطن، الجمعة، إن ما تناقلته وسائل الاعلام من تصريحات على لسان بعض الجهات السياسية الفلسطينية بالغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى في (م ت ف) عار عن الصحة وليس له اي اساس.

واعتبر التميمي في بيان له أن بعض الجهات السياسية تستغل موضوع الاسرى والشهداء والجرحى في الهجوم على القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس ابو مازن، والادعاء بأن الغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى جاءت " رضوخا للاملاءات الامريكية والاسرئيلية " ورسالة إلى واشنطن وتل أبيب بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى، على حد قوله.

وتابع التميمي ان "القيادة الفلسطينية وعلى راسها الاخ الرئيس ابومازن كانت ومازالت وستبقي متمسكة ومتابعة لقضية الاسرى ورفضت كل الضغوط الامريكية والاسرائيلية لوقف رواتبهم مما عرضها لعقوبات امريكية قاسية سياسية واقتصادية".

وناشد التميمي "جميع الجهات السياسية اخراج قضية الاسرى من دائرة التجاذبات السياسية والتوحد لخدمة قضيتهم ومغادرة مربع المناكفات السياسية التي تضر بهم وبشعبنا عموما والوقوف خلف القيادة الفلسطينية امام الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها في مسألة الاسرى".

قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى برئاسة قدري ابو بكر

وأصدر الرئيس محمود عباس، نشر اليوم، قرارا بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدري عمر أبو بكر، وعضوية كل من جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة، أحمد الصباح.

وفيما يلي نص القرار الرئاسي:

قرار رقم ( ) لسنة 2018م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين على النحو الآتي:

السيد/ قدري عمر أبو بكر رئيسا

السيد/ جمال حويل عضوا

السيد/ عبد الفتاح دولة عضوا

السيدة/ فدوى العباسي عضوا

السيد/ محمد حسن جبارين عضوا

السيد/ سليم الزريعي عضوا

السيد/ شريف عطا الله عضوا

السيد/ عبد الله أبو سمهدانة عضوا

السيد/ أحمد الصباح عضوا

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 1-8-2018م