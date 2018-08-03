الاسير حسن شوكة يعلق اضرابه

رام الله- وطن: ذكرت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" أن الأسير حسن حسنين شوكة، علق إضرابه عن الطعام بعد 62 يوما وبعد توصل محاميته لاتفاق مكتوب يقضي بتجديد الاداري لمدة شهرين وتحديد الإفراج عنه في 1/12/2018.

وقالت المؤسسة أن الوضع الصحي للأسير حـسـن شـوكـة حرجٌ وخطير.

وأوضحت أن الأسير شوكة اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 29/09/2017، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال حيث كان قد تحرر بتاريخ 31/08/2017م، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017م بعد أن حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة (35) يوماً، وعلقه بتاريخ 14/11/2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

وأشارت "مهجة القدس" إلى أن محكمة "عوفر" أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018م، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

من الجدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.