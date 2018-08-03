فيديو | مصطفى البرغوثي: نقترب من لحظة الحسم والمقاومة الشعبية هي السبيل لحماية الخان الاحمر

القدس- وطن: قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اثناء مشاركته في اداء صلاة الجمعة ان معركة الخان الاحمر تقترب من لحظم الحسم وهناك خطر حقيقي بان تقوم قوات الاحتلال بهدم مدرسة وبيوت الخان الاحمر خلال ايام.

وأضاف البرغوثي: لا ثقة بالقضاء الاسرائيلي الذي يخدم الحكومة الاسرائيلية. مؤكداً اهمية حشد طاقات المقاومة الشعبية التي تمثل السبيل الرئيسي لحماية الخان الاحمر و القدس و فلسطين.

و دعا البرغوثي الى اوسع مشاركة جماهيرية من خلال التواجد الفعال في الخان الاحمر.