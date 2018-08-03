صور | اكياس الشبس أداة جديدة للتهريب.. شرطة بيت لحم تضبط كليوغرام مخدرات

بيت لحم- وطن: في سابقة هي الاولى من نوعها حاول عدد من تجار المخدرات تهريبها بحيلة جديدة من خلال وضعها باكياس الشبس واغلاقها بإحكام لتظهر وكأنها اكياس شبس حقيقة.

وفي تفاصيل القضية قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن معلومات استخبارية دقيقة وردت لادارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة بيت لحم تفيد بقيام ثلاثة اشخاص من محافظة الخليل بالتوجه لبيت لحم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة لتوزيعها في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة ونصبت كمينا لهم وعند وصولهم وايقاف المركبة لم يتم العثور على المخدرات وحاول الثلاثة ايهام الشرطة بانهم لايحملون سِوى بعض الحاجيات للتسلية.

واضاف ارزيقات أنه "بمهارة ضباط مكافحة المخدرات فإن الحيلة التي اتبعها الثلاثة لم تنطل عليهم وعندما قاموا بفتح اكياس الشبس تم العثورعلى كمية من مادة يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المهجن بلغت من الوزن نصف كغم و32 حبة مخدرة يشتبه ان تكون حبوب الاكستازي. وكانت اكياس الشبس مغلقة ومحكمة بنفس اغلاق اكياس الشبس العادية".

وبيّن ارزيقات انه تم التحفظ على المواد وتوقيف الاشخاص لحين عرضهم على النيابة العامة.