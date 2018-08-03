سفارة فلسطين بالقاهرة: الانتهاء من ترتيبات سفر حجاج قطاع غزة



القاهرة- وطن: أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، الانتهاء من ترتيبات استقبال وسفر حجاج المحافظات الجنوبية لأداء فريضة الحج.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للسفارة اليوم الجمعة، أن السفارة انتهت من الحصول على تأشيرات الحج لـ 3300 جواز سفر من القنصلية السعودية بالقاهرة، وأعادت إرسال الجوازات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري كي يتسنى للحجاج مغادرة القطاع.

وأوضحت أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس، شكل سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، خلية أزمة من مستشاري وكوادر السفارة للعمل على إنجاز كافة التفاصيل اللوجستية بما ييسّر على الحجاج الفلسطينيين إتمام شعائرهم بأفضل ظروف ممكنة.

وأوضح أن مندوبي السفارة متواجدون في استقبال أفواج الحجاج في معبر رفح البري، ثم سيرافقونهم حتى مطار القاهرة الدولي، حيث سيكون كوادر السفارة في استقبالهم لتسهيل كافة المعاملات في المطار قبيل التوجه إلى الأراضي السعودية، حيث يغادر الحجاج عبر 4 رحلات طيران ابتداءً من الرابع من آب/أغسطس الجاري حتى الثامن منه، كما سيكون كوادر السفارة في استقبال الحجيج بعد عودتهم المباركة من الأراضي الحجازية وسيرافقونهم في طريق عودتهم حتى معبر رفح البرّي.

من جهة أخرى، قررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري على مدار أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، لتسهيل عبور حجاج قطاع غزة.