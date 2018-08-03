الدفاع الروسية تعلن إتمام تشكيل مقر تنسيق سوري لعودة اللاجئين

وطن: أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن العمل على تشكيل مقر التنسيق السوري الوزاري المشترك للإسهام في عودة اللاجئين في طور الانتهاء وانه سيبدأ العمل اعتبارا من الأسبوع القادم.

وقال ميزينتسيف خلال اجتماع مقر التنسيق الروسي الوزاري المشترك لعودة اللاجئين إلى سوريا: “اعتبارا من الأسبوع القادم، نخطط لتنظيم اجتماع مشترك بنظام الاتصال عبر الفيديو”.

وأضاف ميزينتسيف: ” من خلال اتخاذ خطوات فعالة لإبرام اتفاقات مع الشركاء الأجانب للتعاون في مسائل عودة المواطنين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، يجب أن نتمسك بمبدأ، أن عودة اللاجئين إلى وطنهم يجب أن تكون طوعية تماما وفي ظروف آمنة”.

وأفاد ميزينتسيف “للحفاظ على نسبة عالية من معالجة القضايا الإنسانية والعودة السريعة للاجئين إلى وطنهم، ننتظر من المنظمات الدولية والأمم المتحدة والدول المشاركة في صيغة جنيف للمفاوضات المشاركة الفعالة بالعمل الذي نقوم به” .