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ماذا حلّ بالفيسبوك؟.. شاشات بيضاء أمام المستخدمين في معظم أرجاء العالم

03.08.2018 09:58 PM
ماذا حلّ بالفيسبوك؟.. شاشات بيضاء أمام المستخدمين في معظم أرجاء العالم

وطن:  اشتكت مجموعة من مستخدمى شبكة التواصل الاجتماعي Facebook، من توقفه عن العمل وعدم قدرتهم على الوصل لصفحاتهم الشخصية .

ووفقا لموقع Downdetector، توقف Facebook بضع دقائق عند الساعة 14:16 بتوقيت غرينيتش. ووردت شكاوى حول عدم إمكانية الوصول الكامل إلى الشبكة الاجتماعية أو تسجيل الدخول إلى الموقع، وشكا آخرون من توقف التطبيق.

وأكد الموقع أن الشكوى وردت من سكان البلدان الأوروبية والولايات المتحدة والهند وأستراليا، وأن غالبية الأشخاص الذين يواجهون المشكلة لديهم شاشة بيضاء بدلا من الموقع.

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