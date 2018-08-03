العبرية الثانية: حماس وافقت على الخطة المصرية وتشمل صفقة تبادل مع اسرائيل وتهدئة لـ 5-10 سنوات

وطن: قالت القناة العبرية الثانية ان حركة حماس وافقت على المبادرة المصرية التي طرحتها على قيادة الحركة وتتضمن تهدئة مع اسرائيل، مشيرة الى ان الخطة تتكون من 4 مراحل اولها تحقيق تهدئة مع اسرائيل، وفتح معبر رفح بشكل منتظم ومنح امتيازات عند المعابر إلى إسرائيل.

وقالت القناة انه في المرحلة الثانية ، سيتم التوصل إلى اتفاق بين فتح وحماس لتجديد دفع رواتب الموظفين ورفع العقوبات عن غزة، وستدخل السلطة الفلسطينية قطاع غزة تحت رعاية مصر وستجرى انتخابات عامة في غضون ستة أشهر، وفي المرحلة الثالثة ، سيتم الاستثمار في البنية التحتية والحد من البطالة ، وسيتم ربط ميناء غزة ببورسعيد لنقل البضائع، وفي المرحلة الرابعة ، سيتم التوصل إلى اتفاق على هدنة لمدة 5-10 سنوات ، وسيتم تبادل الاسرى.

وحسب القناة فأن قطاع غزة سيشهد توريد الغاز من مصر، وتحسين معبر رفح ومحاولة لبناء مطار في سيناء، او العريش، لخدمة سكان غزة، وتوفير المزيد من الكهرباء للقطاع من إسرائيل.

وقالت القناة ان المرحلة الاولى من الخطة مرتبط بموافقة اسرائيل، بينما المرحلة الثانية مرتبط بموافقة السلطة، لانه سيجري تحويل اموال من الامم المتحدة (650 مليون دولار) اضافة الى 30 مليون دولار أخرى من قطر، في حال كانت السلطة تسيطر على القطاع.

يذكر ان منسق الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف يعمل منذ اسابيع على خطة لانقاذ الوضع الانساني في قطاع غزة، خصص من اجل تنفيذها 600 مليون دولار.