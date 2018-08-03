بالصور .. حزب الله يزيح الستار عن اسلحته الجديدة

وطن: كشف حزب الله اللبناني عن احدث اسلحته امام الجمهور بعرضها في معلم مليتا السياحية في لبنان.

وأحدث هذه الأسلحة التي تمت اضافتها كقسم مستقل، هي سرب من الطائرات المسيرة للمقاومة الإسلامية، ممهورة بشعار "القوة الجوية" يكشفُ للمرة الأولى.

وكتبت القناة الثانية الإسرائيلية عن ما عرضه حزب الله اللبناني من سلاح جديد، والممثل في طائرة من دون طيار، التي شاركت في الحرب في سوريا.

وذكر يارون شنايدر، المعلق العسكري للقناة، مساء الخميس، أن حزب الله اللبناني نظم معرضا لأحدث أسلحته، من بينها صواريخ كتف ضد الطائرات، والتعريف بالموقع الخاص بالهجوم على المروحية الإسرائيلية، التي سقطت أثناء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن حزب الله افتتح متنزها سياحيا في لبنان، شوهد فيه مجموعة من الأسلحة الجديدة للحزب، وصور فوتوغرافية، أيضا، وهو المتنزه الذي يمنح الخبرة للتلاميذ والطلاب اللبنانيين، من أعمار 6-18 عاما، فنون "المقاومة"، وأهدافها، وتثقيف الشباب وتعليمهم وتعريفهم بإنجازات "المقاومة" ضد إسرائيل ـ بحسب القناة.

أظهر المعرض أو المتنزه السياحي اللبناني لحزب الله عن صواريخ كتف روسية ضد الطائرات، من نوع " SA-7"، و" SA-14 "، ومركبات، كما تم عرض طائرات غير مأهولة، واستعراض أدوات ومعدات عسكرية جديدة ساعدت الحزب في تحقيق أهدافه في المعارك الأهلية في سوريا.