برشلونة يعلن ضم فيدال رسمياً

وطن: أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ الألماني مساء الجمعة، من أجل الحصول على خدمات الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال برشلونة في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ بشأن انتقال اللاعب أرتورو فيدال إلى البرسا لمدة 3 مواسم مقبلة، وما زال اللاعب ينتظر إجراء الفحص الطبي خلال الأيام القليلة القادمة"، وأضاف: "سيقوم برشلونة بالإعلان قريبًا عن موعد وصول اللاعب، وتقديمه لوسائل الإعلام".

وأشار برشلونة إلى أن الفحص الطبي سيركز على الركبة اليمنى، بسبب خضوع اللاعب لعملية فيها مؤخراً أبعدته 4 أشهر، وهي نفس المنطقة التي كان قد خضع فيها لتدخل جراحي قبلها بـ 4 سنوات.

وسيتم إتمام الصفقة بين برشلونة وبايرن ميونيخ مقابل 19 مليون يورو للمواسم الثلاثة القادمة.

ولعب فيدال 3 مواسم مع الفريق البافاري، وسيشغل في "البرسا" مكان البرازيلي باولينيو الذي عاد إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني بعد مشاركته في مونديال روسيا.

وفاز فيدال مع يوفنتوس، والبايرن بلقب الدوري الإيطالي، والألماني بشكل متتابع كل عام منذ 2012، وهو رابع صفقات برشلونة الصيفية بعد المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت (إشبيلية)، والمهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا (بوردو الفرنسي)، ولاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو (جريميو).

ولعب فيدال منذ أن شد الرحال إلى أوروبا قبل 12 عاماً 4 مواسم مع يوفنتوس (2011-2015)، وقبلها لعب لباير ليفركوزن الألماني بين (2007-2011)، ثم عاد للدوري الألماني مرة أخرى مع البايرن(2015-2018) .

ويحمل الدولي التشيلي في جعبته 7 ألقاب للدوري (4 مع اليوفي، و3 مع البايرن)، وكوبا أميركا مرتين مع المنتخب التشيلي (2015، و2016)، فضلاً عن لقبي "ابورتورا"، وواحد في "كلاوسورا" مع كولو-كولو.

ولم يتوج من قبل بدوري أبطال أوروبا، ولكنه لعب نهائي المسابقة الأوروبية مرة واحدة، حين خسر اليوفي أمام برشلونة في 2015