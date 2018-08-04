الاحتلال يجرف أراض جنوب بيت لحم لصالح الاستيطان

بيت لحم- وطن: شرعت جرافات الاحتلال، صباح اليوم السبت، بتجريف أراض تقع بين مستوطنتي "عصيون" و"الون شيفوت" جنوب بيت لحم، لإقامة وحدات استيطانية جديدة.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان صحفي، بأن جرافات الاحتلال جرفت مساحات من أراضي المواطنين في قرية ارطاس جنوبا، تنفيذًا للمخطط الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال بإقامة (1700) وحدة استيطانية على مدار خمس سنوات قادمة.

ويشن الاحتلال هجمة شرسة على الأراضي الواقعة بمحاذاة مجمع مستوطنة "عصيون" كان اخرها قبل أشهر عندما تم إعدام (200) شجرة مثمرة، عدا عن منع سكان خربة "بيت اسكاريا" من التوسع العمراني.