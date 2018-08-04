26 شهيداً وهدم 63 منشأة خلال شهر تموز الماضي

رام الله- وطن: بينت معطيات فلسطينية رسمية، حول انتهاكات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، استشهاد 26 مواطنًا فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة بينهم 8 أطفال.

وقال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق "إن من بين الشهداء 23 مواطناً فلسطينيا قتلتهم سلطات الاحتلال على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية، بالاضافة الى 3 شهداء في الضفة الغربية، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها جثامين 27 شهيداً من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخة للقانون الانساني الدولي"

وأشار المركز أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تموز الماضي نحو (450) مواطناً فلسطينيا في كل من الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة من بينهم عشرات الاطفال، بالاضافة لاعتقال (5) صحفيين ليرتفع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الى (21) صحفياً.

كما جرحت قوات الاحتلال وأصابت نحو (2000) مواطن بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وذلك خلال إطلاق النار على المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غزة، بالاضافة إلى اطلاق النار أثناء اقتحام قوات الاحتلال للقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية.

وارتفع عدد شهداء مسيرات العودة التي بدأت بتاريخ 30/3 الى (167) شهيداً بينهم (24) طفلاً وسيدة واحدة، وإصابة نحو (17264) مواطناً، وشملت الاعتداءات (112) عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، وشن (132) غارة جوية، و(55) عملية قصف مدفعي، و(16)عملية توغل بري، و(43)عملية أطلاق نار تجاه مراكب الصياديين، أسفرت عن إصابة أثنين من الصياديين ومصادرة مركب سفينة كسر الحصار(2)، وأعتقال (9) كانوا على متنها، فيما أعتقلت قوات الاحتلال (8) مواطنيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة بينهم (4) مواطنين على حاجز بيت حانون، فيما قررت سلطات الاحتلال أغلاق معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد لأدخال البضائع لقطاع غزة من جهة دولة الاحتلال، بالاضافة إلى تقليص مساحة الصيد إلى (3) أميال فقط.

وأكد التقرير، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال تموز الماضي (63) بيتاً ومنشأة، من بينها (43) منشأة في محافظة القدس المحتلة.

وشملت عمليات الهدم الكلية (22) بيتاً، و(41) منشأة، من بينها (4) بيوت تم هدمهما بشكل ذاتي تجنباً لدفع غرامات مالية باهظه ببلدتي صور باهر وسلوان بالقدس المحتلة.

وأشار التقرير أن حكومة الاحتلال صادقت على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما صادرت وجرفت مئات الدونمات الزراعية